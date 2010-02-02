Во рту мотоциклиста взорвалась сигарета

31-летний Анди Сусанто лишился шести зубов в результате взрыва сигареты. Кроме того, ему на лицо наложили более 50 швов. Наполовину выкуренная сигарета взорвалась у него во рту, когда он ехал на мотоцикле на работу, пишет The Jakarta Post. По словам Сусанто, это была уже шестая сигарета за время пути.

Индонезиец не заметил ничего необычного во вкусе, запахе или внешнем виде сигареты. Он утверждает, что в момент взрыва у него во рту не было других предметов. Полицейские забрали для исследования окурок, шлем, одежду Сусанто и его зажигалку. Кроме того, они проверили бензобак мотоцикла на предмет утечки горючего, но пока не нашли ничего подозрительного.

Сестра Анди Сусанто рассказала местным журналистам, что представители табачной компании уже заплатили ее брату пять миллионов индонезийских рупий (чуть больше 520 долларов США), и готовы обсуждать дальнейшее оказание материальной помощи. Родственники пострадавшего заявили о том, что в этом случае не станут подавать иск. Сам Анди Сусанто утверждает, что после случившегося бросит курить, сообщает AFP.