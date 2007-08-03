Прямой эфир

Во Львовской области снова горит фосфор

03 августа 2007 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Причина - плохая рекультивация почв, которые до конца не очистили от опасного вещества.На место ЧП выехали районные власти, а также несколько депутатов Львовского областного совета. Напомним, 16 июля под Ожидовом произошла авария товарного поезда. В результате сошли с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором. Возник пожар. Продукты горения загрязнили прилегающую территорию. В зоне поражения парами фосфора оказались около 100 населенных пунктов Львовской области. В медучреждения попали более 250 человек.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
03 августа 2007 08:39

На Сахалине эвакуируют около 2,5 тысяч человек

02 августа 2007 08:28

В США рухнул мост через реку Миссисипи

01 августа 2007 16:41

Таблетки от глистов для кошки?