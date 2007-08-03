Во Львовской области снова горит фосфор

Причина - плохая рекультивация почв, которые до конца не очистили от опасного вещества.На место ЧП выехали районные власти, а также несколько депутатов Львовского областного совета. Напомним, 16 июля под Ожидовом произошла авария товарного поезда. В результате сошли с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором. Возник пожар. Продукты горения загрязнили прилегающую территорию. В зоне поражения парами фосфора оказались около 100 населенных пунктов Львовской области. В медучреждения попали более 250 человек.