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Во Франции убит предполагаемый организатор терактов в Париже

19 ноября 2015 16:53
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Новости Франции. Во Франции убит предполагаемый организатор парижских терактов. Об этом заявил прокурор французской столицы. Процедуру опознания провели по образцам ДНК. Ликвидировать боевика удалось в ходе спецоперации в пригороде Парижа Сен-Дени. Сейчас полиция продолжает поиски еще одного соучастника парижского теракта. Вероятно, он уехал в Бельгию сразу после атаки в столице. 

Тем временем появилось видео с камер наблюдения парижского кафе, на которое напали боевики в прошлую пятницу. На записи видно, что террористы стреляли по людям, не заходя в заведение.  Посетители и сотрудники кафе, спасаясь, прятались под столами. 

Чрезвычайное положение во Франции продлят на три месяца. Такое предложение сегодня одобрил парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

 

# происшествия # Теракт # Терроризм

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