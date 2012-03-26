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Во Франции прошли акции протеста против антисемитизма и митинги в память о жертвах тулузского террориста

26 марта 2012 06:34
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Новости Франции. В молчаливых акциях в память о жертвах тулузского террориста Мохаммеда Мера, убившего семь человек на юге страны, приняли участие свыше 6,5 тысяч человек. В Тулузе возле школы, в которой учились погибшие, накануне собрались представители еврейского сообщества, чтобы почтить память убитых детей и учителя.

Тем временем полиция задержала брата «тулузского стрелка». Ему грозит срок за соучастие. По мнению следствия, Абделькадер Мера помог родственнику в убийстве людей во Франции, а также занимался разработкой плана нападения. Задержанный еще в среду Мера свою вину не признал. На данный момент его допрашивают в штаб-квартире агентства внутренних расследований в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт

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