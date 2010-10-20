Во Франции продолжаются беспорядки

В связи с этим президент Франции распорядился разблокировать все топливные хранилища в стране. Их осаждают противники пенсионной реформы, что поставило страну фактически на грань топливного кризиса.

За последние сутки стражи порядка силой освободили уже три хранилища горючего. Однако ситуация по-прежнему критическая. Более двух тысяч АЗС по всей Франции закрыты из-за отсутствия новых поставок бензина. А на всех 12 нефтеперерабатывающих заводах продолжается забастовка персонала. Блокада хранилищ и стачка на НПЗ проходят в рамках всеобщего движения против пенсионной реформы. На улицах городов проходят многотысячные демонстрации, которые зачастую перерастают в масштабные беспорядки и погромы.