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Во Франции продолжаются беспорядки

20 октября 2010 15:34
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В связи с этим президент Франции распорядился разблокировать все топливные хранилища в стране. Их осаждают противники пенсионной реформы, что поставило страну фактически на грань топливного кризиса.

За последние сутки стражи порядка силой освободили уже три хранилища горючего. Однако ситуация по-прежнему критическая. Более двух тысяч АЗС по всей Франции закрыты из-за отсутствия новых поставок бензина. А на всех 12 нефтеперерабатывающих заводах продолжается забастовка персонала. Блокада хранилищ и стачка на НПЗ проходят в рамках всеобщего движения против пенсионной реформы. На улицах городов проходят многотысячные демонстрации, которые зачастую перерастают в масштабные беспорядки и погромы.

# происшествия # Фотофакт

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