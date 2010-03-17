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Во Франции офицер полиции убит террористами ЕТА

17 марта 2010 10:14
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Инцидент произошёл в пригороде Парижа.

Группа из четырех человек пыталась угнать иномарку. Однако их поведение привлекло внимание проходившего мимо полицейского патруля. Когда они приблизились к преступникам, подъехала другая машина из которой и открыли огонь по стражам порядка. В результате один из полицейских получил смертельное ранение в грудь. У погибшего остались четверо детей.

Один из баскских террористов уже арестован, другим удалось скрыться. Полиция проводит широкомасштабную операцию по их поиску. Это уже не первое вооруженное столкновение между террористами ЕТА и французской полицией, однако, это первый случай, когда французский полицейский стал жертвой экстремистской группировки.

# происшествия

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