Во Франции неизвестные бросили в окно квартиры выходцев из Гаити гранату

В результате ЧП Взрослые и дети чудом избежали увечий. Инцидент произошел в парижском пригороде Сен-Сен-Дени, который до этого считался спокойным и безопасным районом.

Полиция, расследующая это происшествие, заявляет, что связи между сегодняшним взрывом гранаты и нападением в Тулузе нет.

Накануне утром неизвестный преступник на мотоцикле застрелил трех детей и одного взрослого у еврейской школы. В связи на юге Франции впервые объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Возле учебных заведений введены повышенные меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.