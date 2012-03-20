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Во Франции неизвестные бросили в окно квартиры выходцев из Гаити гранату

20 марта 2012 06:35
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В результате ЧП Взрослые и дети чудом избежали увечий. Инцидент произошел в парижском пригороде Сен-Сен-Дени, который до этого считался спокойным и безопасным районом.

Полиция, расследующая это происшествие, заявляет, что связи между сегодняшним взрывом гранаты и нападением в Тулузе нет.

Накануне утром неизвестный преступник на мотоцикле застрелил трех детей и одного взрослого у еврейской школы. В связи на юге Франции впервые объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Возле учебных заведений введены повышенные меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт

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