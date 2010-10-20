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Во Франции накаляются страсти вокруг пенсионной реформы

20 октября 2010 11:04
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В ближайшее время Сенат рассмотрит законопроект и поставит точку в долгом противостоянии правительства и профсоюзов. Голосование запланировали на 21 октября.

А пока по всей Франции люди активно выступают против нововведения. Зачастую мирные демонстрации перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. В пригороде Парижа агрессивно настроенная молодежь громит витрины магазинов и швыряет камни в правоохранителей. А некоторые противники пенсионной реформы начали блокировать вокзалы и аэропорты. Кроме того, страна фактически парализована топливным кризисом. Из-за остановки нефтеперерабатывающих заводов у трети автозаправочных станций Франции перебои с бензином. Однако, несмотря на многочисленные акции протеста, французское правительство заявило, что намерено идти до конца.

# происшествия

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