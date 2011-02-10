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Во Франции бастуют судьи, адвокаты, полицейские

10 февраля 2011 13:34
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Во Франции разрастается акция протеста судебных работников. Закрыты суды в Париже, Лионе, Марселе и еще около 30 городах.

Приостановлено ведение всех дел, за исключением неотложных. Служители Фемиды не согласны с обвинениями, прозвучавшими в их адрес со стороны президента. Николя Саркози заявил, что причиной трагедии стало отсутствие контроля за ситуацией со стороны соответствующих органов. Судьи и работники прокуратуры в свою очередь убеждены, что проблема — в отсутствии госфинансирования программы контроля.

Сегодня акции протеста одновременно пройдут по всей стране. Ожидается, что на улицы выйдут не только судьи, но и адвокаты, а также полицейские, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Забастовка судебных работников во Франции

Фото. Забастовка судебных работников во Франции

Фото. Забастовка судебных работников во Франции

Фото. Забастовка судебных работников во Франции

Фото. Забастовка судебных работников во Франции

Фото. Забастовка судебных работников во Франции

# происшествия # Фотофакт

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