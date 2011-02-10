Во Франции бастуют судьи, адвокаты, полицейские

Во Франции разрастается акция протеста судебных работников. Закрыты суды в Париже, Лионе, Марселе и еще около 30 городах.

Приостановлено ведение всех дел, за исключением неотложных. Служители Фемиды не согласны с обвинениями, прозвучавшими в их адрес со стороны президента. Николя Саркози заявил, что причиной трагедии стало отсутствие контроля за ситуацией со стороны соответствующих органов. Судьи и работники прокуратуры в свою очередь убеждены, что проблема — в отсутствии госфинансирования программы контроля.

Сегодня акции протеста одновременно пройдут по всей стране. Ожидается, что на улицы выйдут не только судьи, но и адвокаты, а также полицейские, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».