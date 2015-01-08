Во Франции атакованы несколько мечетей, обстрелян полицейский патруль: 1 человек погиб

Новости Франции. Во Франции сразу несколько мечетей подверглись нападениям после теракта в Париже. К счастью, обошлось без жертв. Все места инцидентов оцепили полицейские. Следствие выясняет, имеют ли эти теракты связь между собой.

В столице неизвестные обстреляли полицейский патруль. Двое правоохранителей получили серьезные ранения – один из них скончался в больнице.

Череда терактов во Франции началась накануне. Люди, вооруженные автоматами и гранатометом, совершили нападение на редакцию сатирического журнала. Погибли 12 человек и 11 получили тяжелые ранения.

Журнал получил скандальную известность после публикации в 2006 году карикатур на пророка Мухаммеда. Во Франции объявлен трехдневный национальный траур.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Франсуа Олланду в связи с гибелью людей в результате теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.