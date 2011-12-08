Во Франции 15 родителей учеников одного из частных учебных заведений захватили в заложники директора и трех преподавателей

Новости Франции. Возмущенные качеством обучения своих детей родители забаррикадировались в школе, взяв при этом в заложники директора и трех преподавателей. Родители требовали увольнения учителя-стажера, который, по их мнению, настоящий тиран и совершенно ничему не учит детей.

После 12-часовых переговоров все заложники были отпущены, а руководство школы пообещало найти замену опальному учителю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство образования Франции заявило, что готово по данному факту провести расследование.