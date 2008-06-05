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Вновь лоси на дороге

05 июня 2008 17:06
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Сегодня утром произошла очередная авария с участием животного. Такой же случай произошел позавчера. Тогда зверь угодил под колеса такси.

Сегодняшний лось перепрыгнул через ограждение минской кольцевой и попал под колеса микроавтобуса. 20-летний водитель "Мерседеса" не пострадал, а вот животное погибло на месте. Погибшее животное обследуют на бешенство. По мнению специалистов, закономерности в череде аварий с участием лосей искать не стоит. Скорее всего, транспортные пути, на которые выходят животные – раньше были лесными тропами. Если подобные случаи участятся – специалисты готовы принять меры.
# происшествия

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