Вновь лоси на дороге

Сегодня утром произошла очередная авария с участием животного. Такой же случай произошел позавчера. Тогда зверь угодил под колеса такси.



Сегодняшний лось перепрыгнул через ограждение минской кольцевой и попал под колеса микроавтобуса. 20-летний водитель "Мерседеса" не пострадал, а вот животное погибло на месте. Погибшее животное обследуют на бешенство. По мнению специалистов, закономерности в череде аварий с участием лосей искать не стоит. Скорее всего, транспортные пути, на которые выходят животные – раньше были лесными тропами. Если подобные случаи участятся – специалисты готовы принять меры.