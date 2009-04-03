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Вновь громкое дело с ограблением банкомата

03 апреля 2009 18:46
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Крупная сумма денег на этот раз похищена в Горках Могилевской области.

Ночью преступники проникли в один из магазинов и срезали с петель дверь сейфа бакномата. Они вынесли более 13 миллионов рублей и почти полторы тысячи долларов. Этот факт вызвал широкий резонанс в районном центре. Таким способом деньги из банкомата в Могилевской области еще не похищали.

Возбуждено уголовное дело. От комментариев и в областном УВД, и в Министерстве пока отказываются. Напомню, что это второй случай хищений из банкомата за две недели. 25 марта в Бресте таким же образом украли более 300 миллионов рублей. Преступников до сих пор не нашли.

# происшествия

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