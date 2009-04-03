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Вместо игрушек – тротиловые шашки

03 апреля 2009 09:45
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Склад тротиловых шашек времен Великой Отечественной войны нашли дети в Оршанском районе.

Опасную находку ребята обнаружили в размытой сточными водами и дождями придорожной канаве вблизи деревни Старое Хороброво. Наигравшись с шашками, дети принесли часть новых «игрушек» домой, чем весьма напугали своих родителей. Последние и сообщили в правоохранительные органы об этих находках.

Всего группой разминирования в/ч 5524 было обнаружено и обезврежено 35 тротиловых шашек весом по 400 г и фрагменты таких же взрывных устройств общим весом 19,2 кг., сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

# происшествия

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