Влюбленная пара погибла в пожаре на День святого Валентина

Прошедшей ночью в Борисове возник пожар в частном жилом доме, о чем сообщили соседи.

К моменту прибытия спасателей дом уже был охвачен огнем. Погибли два человека — молодой человек и девушка (1984 и 1983 годов рождения). Предполагаемая причина пожара — оставленная без присмотра свеча. Как пояснили в УМЧС, пара решила устроить романтический вечер, и молодой человек специально ради этого приехал из Минска.

За прошедшие сутки оставленная без присмотра свеча стала причиной еще одного пожара, на этот раз в Минске. Сообщение о пожаре в квартире на 7-м этаже жилого дома по проспекту газеты «Звязда» поступило вечером от соседей. Произошло возгорание домашнего имущества и мебели в жилой комнате. Работниками МЧС спасен хозяин, который с отравлением угарным газом доставлен в больницу. Из соседних квартир из-за задымления были эвакуированы 25 человек, сообщает БЕЛТА.

Однако мужчина отнюдь не отмечал день всех влюбленных. «Это не та категория людей, которые отмечают День Валентина. Со свечой сидели потому, что им отключили электричество уже около полугода назад из-за неуплаты», — отметили в столичном УМЧС.