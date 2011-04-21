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Власти Японии ввели полный запрет на доступ в 20-километровую зону вокруг аварийной АЭС

21 апреля 2011 09:39
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Новое мощное землетрясение в 6 магнитуд произошло в районе японского острова Хонсю.

Данных о жертвах и разрушениях пока нет. Об угрозе цунами также не сообщается.

По словам сейсмологов, повторные землетрясения — или так называемые афтершоки — будут продолжаться в Японии еще несколько месяцев. Число жертв землетрясения и цунами, которые произошли 11 марта, превысило 14 тысяч.

Накануне власти Японии ввели полный запрет на доступ в 20-километровую зону вокруг аварийной АЭС. Такое решение приняли в целях безопасности самих жителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы

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