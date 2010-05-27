Власти США отказываются от бурения новых нефтяных скважин по всей прибрежной территории страны до 2011

На такой шаг администрация Обамы пошла из-за катастрофы в Мексиканском заливе.

С 22 апреля, когда затонула платформа, в воду попало более 26 миллионов литров нефти. Серьезный ущерб нанесен экологии сразу нескольких штатов. Специалисты компании-владельца буровой установки «Бритиш Петролеум» начали операцию по устранению утечки. Аварийную скважину пытаются залить цементом.

В районе утечки два судна, на их борту — почти 5 миллионов литров спецраствора. Закачают его в аварийную скважину с помощью полуторакилометровой трубы. Направлять цемент в пробоины под водой будут специальные роботы. В успехе предприятия никто до конца не уверен.