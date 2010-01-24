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Власти Москвы массово сносят дома. Жители готовы использовать леопарда

24 января 2010 12:30
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Снос домов в поселке Речник на западе Москвы начался в ночь на 21 января. В результате попытки препятствовать действиям рабочих двое жителей были госпитализированы, около 25 задержаны.

22 января жители забаррикадировались в одном из домов, чтобы воспрепятствовать его сносу. Впрочем, это не помешало рабочим заняться другими домами.

Решение о сносе поселка московские власти приняли в связи с тем, что, по их мнению, дома в нем построены с нарушением закона. Жители с этим не согласны, однако столичные суды раз за разом встают на сторону чиновников.

Между тем владелец дальневосточного леопарда из поселка "Речник" Сергей Бобышев не собирается покидать дом и отдавать леопарда, который живет у него как домашнее животное, сообщает "Эхо Москвы".

Бобышев не исключил, что если понадобится, он готов использовать леопарда, чтобы отпугнуть представителей местной власти или правоохранительных органов. Бобышев добавил, что купил леопарда на птичьем рынке, и у него имеются все необходимые документы.

# происшествия

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