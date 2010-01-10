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Власти Франции призывают граждан запасаться продуктами на несколько дней

10 января 2010 15:06
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Погода остается главной темой на всем европейском континенте.

Сильные снегопады не обошли стороной и Беларусь. Во многих регионах ситуация на трассах по-прежнему сложная. На уборку выведена вся снегоуборочная техника.

Дыхание Арктики почувствовали жители практически всего Старого Света. В Германии снежная буря вызвала многокилометровые пробки на автомагистралях. В международном аэропорту Франкфурта-на-Майне отменены более двухсот рейсов.

В Ирландии из-за мороза закрываются школы.

Во Франции нарушено транспортное сообщение. Поезда не выходят вообще, или прибывают с большим опозданием. Власти страны уже призвали граждан запастись продуктами на несколько дней.

# происшествия

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