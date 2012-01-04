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Власти Англии объявили об угрозе наводнений в стране

04 января 2012 11:57
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Новости Великобритании. В стране вторые сутки не прекращается сильнейший шторм. Несколько человек погибли, десятки пострадали. Порывами ветра, которые порой достигали 40 м/с, повреждены линии электропередачи. Без света остались сотни тысяч жителей.

В зоне бедствия оказались в основном юго-восточные районы Англии. Там частично прекращено движение поездов, закрыты крупные автомобильные переправы, в том числе мост королевы Елизаветы II через Темзу близ Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за непрекращающихся проливных дождей реки выходят из берегов. Затоплены автомагистрали. Власти объявили об угрозе наводнений.

# происшествия # Природные катаклизмы

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