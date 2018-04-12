Власть стихии: в Беларуси паводковыми водами подтоплено 190 подворий

Новости Беларуси. Большая вода не отступает. В 12 районах Беларуси паводковыми водами подтоплено 190 подворий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате подъема уровня воды в реках Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей также пострадали 7 дачных домов, 18 подвалов жилых домов, 76 хозяйственных построек, а также некоторые участки дорог и низководные мосты.