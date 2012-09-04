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Владелец и худрук «Даньков-клуба» в Минске подозреваются в создании условий для занятия проституцией

04 сентября 2012 17:02
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении владельца «Даньков-клуба». Он подозревается в создании условий для занятия проституцией.

Как сообщалось ранее, по этой же статье было возбуждено уголовное дело в отношении художественного руководителя этого заведения, который ранее также был задержан. По данным следствия, этот фигурант дела с 2006 года по настоящее время предоставлял помещение для проституток.

Правоохранители провели осмотры и обыски, в том числе в клубе, допросили свидетелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Управлением Следственного комитета по Минску Даньков Юрий Петрович задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Это использование занятие проституцией и создание условия для занятие проституцией, которое совершено должностным лицом с использованием служебных полномочий.
В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Ведутся следственные действия. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

# происшествия # Следственный комитет Республики Беларусь # Криминал # Александр Герасимов # Проституция

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