Визит в рентген-кабинет закончился для пациентки переломом ребер

30 тысяч рублей получит пациентка Еманжелинской городской больницы №1 Челябинской области за травмы, полученные от падения на нее экрана рентгеновского аппарата.

В июле этого года жительница Еманжелинска пришла в больницу, чтобы пройти рентгеноскопию. Пациентка жаловалась на боли в животе. Женщину положили на специальный стол, над которым установлен экран «фотографирующий» внутренние органы человека. В тот момент, когда пациентка затаила дыхания для кадра, на нее сверху упала махина экранно-снимочного устройства, весящего около центнера.

– Врачи знали о неисправности аппарата, но приступили к обследованию пациентки, – заявила GZT.RU официальный представитель прокуратуры Челябинской области Оксана Калинина. – В результате потерпевшая получила ушибы грудной клетки, грудного поясничного отдела и после визита в рентген-кабинет попала в реанимацию.

Кроме того, уже врачи-хирурги обнаружили у больной переломы ребер.

– Пострадавшая обратилась к нам в прокуратуру, и мы составили иск в суд с требованием возместить нанесенный моральный ущерб, – пояснила Оксана Калинина. Выслушав все стороны, суд согласился с доводами ответчика.

– Нечего тут комментировать, мы уже разрулили всю ситуацию, – заявила заместитель главного врача Еманжелинской городской больницы №1, победительница местного конкурса «Человек года-2006» Ламзира Васильева. – Аппарат наш работает исправно. Он вообще новый был и проверялся по графику. Не знаю, что в тот момент случилось, наверное, какой-то сбой. Но люди его не боятся и продолжают к нам обращаться.