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Витебский студент заработал в Интернете 100 миллионов рублей

24 ноября 2010 15:31
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Сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Витебского облисполкома пресекли уголовную деятельность студента одного из витебских вузов, который в интернете занимался незаконными валютными операциями.

Как сообщил «Звязде» Анатолий Высоцкий, начальник отдела по надзору за дознанием прокуратуры Витебской области, «обменник» электронных денежных средств различных платежных систем работал в течение нескольких лет. За определенный процент можно было не только обменять электронные валюты разных стран, но и «обналичить» их в белорусские рубли при помощи пластиковых карт различных банков Беларуси. Также предоставлялась возможность оплатить услуги связи и иных средств телекоммуникаций на территории Беларуси, сообщает www.ctv.by.  

Незаконная деятельность позволила предприимчивому гражданину получить доход в размере более 100 миллионов белорусских рублей. Управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области завело два уголовных дела за незаконную предпринимательскую деятельность в отношении студента.

# происшествия

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