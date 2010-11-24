Витебский студент заработал в Интернете 100 миллионов рублей

Сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Витебского облисполкома пресекли уголовную деятельность студента одного из витебских вузов, который в интернете занимался незаконными валютными операциями.

Как сообщил «Звязде» Анатолий Высоцкий, начальник отдела по надзору за дознанием прокуратуры Витебской области, «обменник» электронных денежных средств различных платежных систем работал в течение нескольких лет. За определенный процент можно было не только обменять электронные валюты разных стран, но и «обналичить» их в белорусские рубли при помощи пластиковых карт различных банков Беларуси. Также предоставлялась возможность оплатить услуги связи и иных средств телекоммуникаций на территории Беларуси, сообщает www.ctv.by.

Незаконная деятельность позволила предприимчивому гражданину получить доход в размере более 100 миллионов белорусских рублей. Управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области завело два уголовных дела за незаконную предпринимательскую деятельность в отношении студента.