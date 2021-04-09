Витебские пограничники задержали троих белорусов. Их подозревают в незаконном обороте оружия

Новости Беларуси. Витебские пограничники задержали троих белорусов, подозреваемых в незаконном обороте оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Витебские пограничники задержали троих белорусов, подозреваемых в незаконном обороте оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодые люди уже находились под наблюдением. Как оказалось, не напрасно. В ходе обысков в домах у мужчин был обнаружен целый арсенал стрелкового оружия и боеприпасов. Не исключено, что нарушители занимались контрабандой.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства незаконных действий.
Возбуждено уголовное дело. Нарушители заключены под стражу.