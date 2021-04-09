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Витебские пограничники задержали троих белорусов. Их подозревают в незаконном обороте оружия

09 апреля 2021 06:17
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Новости Беларуси. Витебские пограничники задержали троих белорусов, подозреваемых в незаконном обороте оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебские пограничники задержали троих белорусов. Их подозревают в незаконном обороте оружия-1

Витебские пограничники задержали троих белорусов. Их подозревают в незаконном обороте оружия-3

Молодые люди уже находились под наблюдением. Как оказалось, не напрасно. В ходе обысков в домах у мужчин был обнаружен целый арсенал стрелкового оружия и боеприпасов. Не исключено, что нарушители занимались контрабандой.

Витебские пограничники задержали троих белорусов. Их подозревают в незаконном обороте оружия-6

Витебские пограничники задержали троих белорусов. Их подозревают в незаконном обороте оружия-8

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства незаконных действий.

Витебские пограничники задержали троих белорусов. Их подозревают в незаконном обороте оружия-11

Витебские пограничники задержали троих белорусов. Их подозревают в незаконном обороте оружия-13

Возбуждено уголовное дело. Нарушители заключены под стражу.

# Оружие и боеприпасы # происшествия # Фотофакт

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