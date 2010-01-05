Витебская десятиклассница подозревается в убийстве отца

Прокуратура Октябрьского района Витебска возбудила уголовное дело в отношении десятиклассницы, которая подозревается в убийстве своего отца.

– В отношении ученицы 10 класса одной из вечерних школ Витебска возбуждено уголовное дело по статье 139 («убийство») Уголовного кодекса Беларуси. Девушка подозревается в убийстве своего отца, – сообщили в прокуратуре Октябрьского района Витебска. По словам собеседников, «убийство произошло в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков».

– Удар в спину был такой силы, что лезвие кухонного ножа вошло в тело мужчины по рукоятку. У него повреждены легкое и аорта, – отметили в прокуратуре.

– Во время ссоры присутствовала подруга подозреваемой, по данному делу она проходит как свидетель. Предварительно установлено, что убитый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, подозреваемая – в состоянии легкого алкогольного опьянения, – рассказали собеседники.

По их словам, «жена убитого 58-летнего мужчины, который работал водителем, во время ссоры отсутствовала», сообщает ИНТЕРФАКС-ЗАПАД.

В ближайшую среду будет принято решение о применении меры пресечения к задержанной, которая в настоящее время находится в ИВС, отметили в прокуратуре.

– В данной семье трое детей, старший из которых отбывает наказание в местах лишения свободы, – уточнили в прокуратуре.