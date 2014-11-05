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Витебск: в овраге возле жилого дома найдено тело новорожденного мальчика

05 ноября 2014 14:09
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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти новорожденного ребенка в Витебске. Возбуждено уголовное дело.

От мальчика избавились чудовищным образом.

Малыша выбросили в овраг и присыпали землей. Неподалеку были найдены кухонный нож и бутылка со спиртным, однако на теле ребенка повреждений нет.

По одной из версий, нож и бутылку женщина могла использовать в качестве медицинского инвентаря для перерезания пуповины и дезинфекции.

Медики уверяют: в этом районе все беременные на строгом учете, а подобные трагические истории — большая редкость.  

Пресс-служба Следственного комитета:
По факту смерти новорожденного мальчика, чье тело, присыпанное землей, было обнаружено 2 ноября текущего года в овраге возле жилого дома по проспекту Победы, возбуждено уголовное дело по ст. 140 (убийство матерью новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего. В орган дознания направлено поручение об установлении личности и местонахождения женщины родившей ребенка. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе гистологическое исследование, направленное на установление точной причины смерти новорожденного. 

 

К сожалению, случаи гибели новорожденных и малолетних детей от рук собственных родителей встречаются довольно часто.

Так, в мае 2014 полугодовалого мальчика выбросил из окна пятого этажа в Барановичах. От полученных травм ребенок скончался.

А несколько лет назад резонансное преступление произошло в Могилеве. Тогда пьяный отец на день рождения жены в общежитии убил четырехмесячного малыша, нанеся ему черепно-мозговую травму.

40-летний ранее судимый за угрозу убийством мужчина свою причастность к преступлению отрицал. Но его вина в ходе судебного разбирательства была полностью доказана. Поводом для совершения данного преступления явился плач ребенка, который мешал мужчине … спать. Смотрите видео.

# происшествия # Убийство

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