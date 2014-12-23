Витебск: 21-летний студент до смерти избил соседа по общежитию

Новости Беларуси. Бездыханное тело 24-летнего студента обнаружили в общежитии одного из высших учебных заведений города Витебска.



Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларуси:

Основываясь на детальной оценке собранных в результате проведения первоначальных следственных действий доказательств, следствием принято решение о задержании по непосредственно возникшему подозрению 21-летнего студента того же учреждения образования. Установлено, что подозреваемый, проживавший в одной комнате студенческого общежития с убитым, в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, нанес ему множественные удары руками и ногами, от которых последний умер на месте.

В отношении подозреваемого Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

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