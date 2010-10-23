Вирусом холеры на Гаити заражены почти три тысячи человек

Вспышка холеры уже унесла жизни почти двух сотен жителей.

Речь идет об особо опасном штамме О-1. От него человек может умереть в течение трех часов.

Наибольшее число заболевших выявлено в департаментах на севере и востоке страны. Холера пока не затронула пострадавшие от январского землетрясения районы Гаити. Здесь наибольшую обеспокоенность вызывают палаточные лагеря. Там проживают 1,3 миллиона человек, которые лишились крова из-за стихии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Напомним, землетрясение унесло жизни 230 тысяч человек.