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Вирусом холеры на Гаити заражены почти три тысячи человек

23 октября 2010 14:19
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Вспышка холеры уже унесла жизни почти двух сотен жителей.

Речь идет об особо опасном штамме О-1. От него человек может умереть в течение трех часов.

Наибольшее число заболевших выявлено в департаментах на севере и востоке страны. Холера пока не затронула пострадавшие от январского землетрясения районы Гаити. Здесь наибольшую обеспокоенность вызывают палаточные лагеря. Там проживают 1,3 миллиона человек, которые лишились крова из-за стихии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Напомним, землетрясение унесло жизни 230 тысяч человек.

# происшествия

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