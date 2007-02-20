Вирус H5N1 прогрессирует

В Подмосковье зафиксирована восьмая вспышка птичьего гриппа.

Утром 20 февраля стало известно о падеже 75 кур на частном подворье в городе Раменское. По словам хозяина подворья, птица была куплена на городском рынке в Москве. Сейчас в очаге инфекции работают специалисты, которые проводят дезинфекцию помещений и уничтожают погибших птиц.

Птичий грипп обнаружен и в зоопарке Исламабада. Опасный вирус выявлен у четырех павлинов и двух гусей. Как сообщил представитель Министерства сельского хозяйства Пакистана, больные птицы будут уничтожены. Зоопарк закрыт на карантин, среди работников зараженных нет.

Тем временем Беларуси пока птичий грипп не грозит. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Михаил Римжа. Комментируя ситуацию с возникновением птичьего гриппа в Московской области, он отметил, что цыплят Беларусь получает с определенных птицефабрик России, которые регулярно проверяются Россельхознадзором и главным управлением ветеринарии Минсельхозпрода. Проверки показывают, что никаких инфекционных заболеваний там нет.

Дополнительных мер по профилактике птичьего гриппа в Беларуси не вводится. Но все правила предосторожности соблюдаются. На таможенных пунктах пропуска организован контроль по проверке грузов, ввозимых в Беларусь, в том числе птицы. Реализация живой птицы частниками в республике давно запрещена. Такое право имеют только фабрики, где организован постоянный ветеринарный контроль. Для вакцинации птицы подготовлено свыше 2 млн. доз вакцины. Что касается реализации мяса, то вся продукция белорусских птицефабрик продается только в заводской упаковке. Главный санитарный врач страны заверил, что белорусы могут спокойно приобретать мясо птицы отечественных предприятий.