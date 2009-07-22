Виновники трагедии на Слуцком мясокомбинате будут наказаны

По факту происшествия Прокуратура Минской области возбудила уголовное дело.

Специальная комиссия зафиксировала грубейшие нарушения правил охраны труда. Спецрасследование продолжается. Точку в громком деле поставит техническая экспертиза. Напомним, 18 июля на мясокомбинате из трубопровода холодильной камеры вытекло около 200 килограммов аммиака. Предельно допустимая концентрация этого вещества в воздухе превысила норму в несколько сотен раз. В результате аварии погибла работница предприятия, ещё четверо в тяжелом состоянии госпитализированы. По предварительной версии, причиной аварии стал брак при проведении сварочных работ.

Тем временем, последствия утечки аммиака на мясокомбинате продолжают устранять. Сейчас специалисты очищают холодильную камеру от ядовитого льда, который образовался из аммиачной воды. На данный момент концентрация паров аммиака здесь близка к норме. За ситуацией постоянно следят спасатели.