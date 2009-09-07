Виллы голливудских звезд затопило

Авария на водопроводе привела к затоплению улиц в пригороде Лос-Анджелеса.

ЧП случилось в знаменитом Студио-Сити. Это район, где расположены съемочные павильоны и виллы голливудских звезд.

После прорыва трубы многие улицы превратились в бурлящие реки. Затопленными оказались подвалы и первые этажи домов, где расположены магазины. Жители нескольких кварталов эвакуированы.

На ликвидацию последствий наводнения ушло несколько часов. Сейчас власти подсчитывают ущерб — серьезные повреждения получили десятки домов и офисов.

По предварительной версии, причиной аварии стал износ системы.