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Виллы голливудских звезд затопило

07 сентября 2009 08:07
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Авария на водопроводе привела к затоплению улиц в пригороде Лос-Анджелеса.

ЧП случилось в знаменитом Студио-Сити. Это район, где расположены съемочные павильоны и виллы голливудских звезд.

После прорыва трубы многие улицы превратились в бурлящие реки. Затопленными оказались подвалы и первые этажи домов, где расположены магазины. Жители нескольких кварталов эвакуированы.

На ликвидацию последствий наводнения ушло несколько часов. Сейчас власти подсчитывают ущерб — серьезные повреждения получили десятки домов и офисов.

По предварительной версии, причиной аварии стал износ системы.

Лос-Анджелес Студио-Сити потоп

Лос-Анджелес Студио-Сити потоп

Лос-Анджелес Студио-Сити потоп

Лос-Анджелес Студио-Сити потоп

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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