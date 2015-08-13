Прямой эфир

Видео с беспилотника: взрыв в Тяньцзине уничтожил целые кварталы

13 августа 2015 10:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В Сети появились кадры последствий разрушительных взрывов в китайском Тяньцзине. Картина ужасающая: множество огненных очагов, обгорелые остовы многоэтажных домов.

Спасатели продолжают работу на месте трагедии. Напомним, она произошла в промышленной зоне Тяньцзина. Под завалами все еще могут находиться люди. До сих пор неизвестна судьба около трех десятков человек. Число жертв неумолимо растет.

По последним данным, ЧП унесло жизни по меньшей мере 44 человек. Еще более пяти сотен получили травмы различной степени тяжести.

Причины трагедии пока неизвестны. Эксперты опасаются, что происшествие может обернуться настоящей техногенной катастрофой. 

# происшествия # Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв в Китае: погибли не менее 44 человек, более 500 получили травмы
13 августа 2015 10:18

Взрыв в Китае: погибли не менее 44 человек, более 500 получили травмы

В Гродненской области пьяного водителя на угнанном тракторе задерживали со стрельбой
13 августа 2015 07:26

В Гродненской области пьяного водителя на угнанном тракторе задерживали со стрельбой

После продолжительной жары Могилев накрыл сильный ливень: повреждено 7 машин
13 августа 2015 07:24

После продолжительной жары Могилев накрыл сильный ливень: повреждено 7 машин