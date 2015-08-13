Видео с беспилотника: взрыв в Тяньцзине уничтожил целые кварталы

Новости Китая. В Сети появились кадры последствий разрушительных взрывов в китайском Тяньцзине. Картина ужасающая: множество огненных очагов, обгорелые остовы многоэтажных домов.



Спасатели продолжают работу на месте трагедии. Напомним, она произошла в промышленной зоне Тяньцзина. Под завалами все еще могут находиться люди. До сих пор неизвестна судьба около трех десятков человек. Число жертв неумолимо растет.

По последним данным, ЧП унесло жизни по меньшей мере 44 человек. Еще более пяти сотен получили травмы различной степени тяжести.

Причины трагедии пока неизвестны. Эксперты опасаются, что происшествие может обернуться настоящей техногенной катастрофой.