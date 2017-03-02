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Видео ограбления банка в Полоцком районе появилось в Интернете

02 марта 2017 08:24
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Новости Беларуси. На Витебщине ищут грабителя банка. В поисках преступника задействован весь личный состав местного РОВД, а также витебские оперативники.

Напомним, в поселке Фариново неизвестный мужчина, применив электрошокер, напал на кассира и похитил 10 с половиной тысяч белорусских рублей. Грабитель попал в объектив камеры. 2 марта в сети появилось видео с места преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждан, которые располагают какой-либо информацией о нападавшем, просят сообщить ее в правоохранительные органы.

# происшествия # Ограбление

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