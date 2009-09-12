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Вьетнамские полицейские спасают черепах

12 сентября 2009 09:50
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Вьетнамские полицейские изъяли у жителя провинции Кханьхоа Мака Тьен Нанга 849 черепах бисса, находящихся на грани вымирания.

На допросе вьетнамец не смог объяснить, зачем ему понадобилось столько редких животных. Объясняясь с полицейскими, Мак Тьен Нанг заявил, что «коллекцию» бисс он собирал с октября 2008 года. Вьетнамец также подчеркнул, что не собирался продавать черепах. Несмотря на это, изъятых животных полицейские передали в морской заповедник провинции Кханьхоа.

Биссы включены в список вымирающих видов и использование этого вида черепах в коммерческих целях запрещено. Активное истребление бисс происходит из-за высокого спроса на сувениры из панциря черепах, пишет Lenta.ru.

# происшествия

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