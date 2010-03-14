Ветер и дождь оставили без света 450 тысяч домов на северо-востоке США

Отключения электричества из-за повреждения линий электропередач произошли в населенных пунктах в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания и Коннектикут.

Только в пригородах Нью-Йорка и на юге Нью-Джерси, где порывы ветра достигали 108 километров в час, без света остались 265 тысяч потребителей, сообщает Associated Press.



Из-за неблагоприятных погодных условий девять международных рейсов, направлявшихся в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди, были вынуждены совершить посадку в Бостоне. В числе самолетов, отправленных в Бостон, был A-380 – самый большой пассажирский самолет в мире.

В Нью-Йорке в субботу вечером по местному времени из-за проливных дождей было отменено паромное сообщение со Стейтен-Айлендом, а в штате Нью-Джерси из-за подтопления рельсов приостановлено движение поездов.