Весна в Австралии омрачилась снегопадами, градом с куриной яйцо, наводнениями

Сильнейший циклон обрушился на восточное побережье Австралии. Для южного полушария это весьма необычное явление. Сейчас там самый разгар весны.

Но на смену жаркому солнцу на жителей Зеленого континента обрушились снегопады. А местами даже - град, причём на редкость крупный - размером с куриное яйцо. На дорогах гололедица и как следствие - десятки аварий.

В некоторых районах снега выпало столько, что растаяв, он привёл к паводкам. Повреждены линии электропередач: без света остались около 5 тысяч домов. Многих людей пришлось эвакуировать.

Без жертв не обошлось. Один человек погиб, когда на его автомобиль упало поваленное ветром дерево. По прогнозам синоптиков, холода продержатся на побережье еще несколько дней.