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Весь речной транспорт, задействованный в Беларуси для транспортировки нефтепродуктов, проверят в ближайшее время

09 августа 2011 07:21
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Специальная комиссия проведет осмотр судов и емкостей для хранения горючих материалов.

К такому решению пришло Министерство транспорта страны после аварии, произошедшей на одном из речных заправщиков.

Напомним, в минувшее воскресенье на реке Березина при проведении технических работ в результате утечки топлива на судне произошел взрыв. Командир плавучего средства получил ожоги рук, с которыми был доставлен в больницу. Для ликвидации пожара и дальнейшей утечки нефтепродуктов были задействованы подразделения МЧС. На данный момент последствия аварии полностью ликвидированы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Бронислав Говоровский, начальник Управления морского и речного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Комиссия проверит все суда, которые сегодня задействованы на хранении нефтепродуктов. Кроме того, будут проверены и все береговые нефтеемкости, которые есть у Министерства транспорта, с целью выработки мер для предотвращения подобных ситуаций.

# происшествия # Техногенные катастрофы # Белоруссия

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