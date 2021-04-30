Прямой эфир

Вертолёт МЧС перевёз из Мяделя в Минск мальчика, который спас брата на пожаре

30 апреля 2021 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Мядельском районе подросток спас из огня своего малолетнего брата. Инцидент произошел в деревне Сидоровичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вертолёт МЧС перевёз из Мяделя в Минск мальчика, который спас брата на пожаре-1

Вечером 28 апреля сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме.

Вертолёт МЧС перевёз из Мяделя в Минск мальчика, который спас брата на пожаре-4

Как оказалось, во время пожара в нем находились лишь двое детей – 2 и 12 лет. Не дожидаясь спасателей, старший вынес на руках из горящего здания своего маленького брата.

Вертолёт МЧС перевёз из Мяделя в Минск мальчика, который спас брата на пожаре-7

В итоге двухлетний мальчик не пострадал, а вот подросток сильно обгорел. В крайне тяжелом состоянии он был госпитализирован в местную больницу. Чуть позже, учитывая тяжесть травм, вертолет МЧС доставил пострадавшего в ожоговый центр в Минске.

Вертолёт МЧС перевёз из Мяделя в Минск мальчика, который спас брата на пожаре-10

У ребенка повреждено 50 % поверхности тела, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В районе Уборевича Citroen врезался в трактор. Есть пострадавшие
29 апреля 2021 17:59

В районе Уборевича Citroen врезался в трактор. Есть пострадавшие

Состояние крайне тяжёлое. В Мядельском районе 12-летний подросток спас своего двухлетнего брата на пожаре
29 апреля 2021 13:10

Состояние крайне тяжёлое. В Мядельском районе 12-летний подросток спас своего двухлетнего брата на пожаре

Пропавший 13-летний мальчик найден спустя двое суток
29 апреля 2021 12:17

Пропавший 13-летний мальчик найден спустя двое суток