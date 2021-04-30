Вертолёт МЧС перевёз из Мяделя в Минск мальчика, который спас брата на пожаре

Новости Беларуси. В Мядельском районе подросток спас из огня своего малолетнего брата. Инцидент произошел в деревне Сидоровичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Мядельском районе подросток спас из огня своего малолетнего брата. Инцидент произошел в деревне Сидоровичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вечером 28 апреля сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме.
Как оказалось, во время пожара в нем находились лишь двое детей – 2 и 12 лет. Не дожидаясь спасателей, старший вынес на руках из горящего здания своего маленького брата.
В итоге двухлетний мальчик не пострадал, а вот подросток сильно обгорел. В крайне тяжелом состоянии он был госпитализирован в местную больницу. Чуть позже, учитывая тяжесть травм, вертолет МЧС доставил пострадавшего в ожоговый центр в Минске.
У ребенка повреждено 50 % поверхности тела, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.