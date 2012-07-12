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Вертолет с белорусским летчиком потерпел крушение в Афганистане 11 июля. В Краснодаре мужчине пересадили кожу

12 июля 2012 10:45
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Новости Беларуси. Пострадавший при крушении вертолета в Афганистане белорусский летчик проходит лечение в Краснодаре. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны. По оценке врачей, состояние его здоровья удовлетворительное. Мужчине сделали операцию по пересадке кожи. Предполагается, что Фадей Тышкевич пробудет в ожоговом центре около двух недель.

Вертолет «Ми-8» с белорусско-российским экипажем потерпел крушение в 60 километрах от Кандагара. При посадке он задел ограждение и рухнул с высоты нескольких метров. В кабине находилось три человека: два россиянина и командир воздушного судна белорус Фадей Тышкевич.

Бортмеханик погиб на месте, выпав при ударе из вертолета. Второй пилот сейчас находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиакатастрофа

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