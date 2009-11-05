Вертолет Ка-26 совершил аварийную посадку возле Национального аэропорта Минск

Вертолет Ка-26, принадлежащий частной белорусской авиакомпании «Холикоптер», совершил аварийную посадку на поле возле Национального аэропорта Минск.

На борту вертолета находились один член экипажа, директор предприятия «Холикоптер», и три пассажира — члены комиссии Межгосударственного авиационного комитета (начальник отдела по расследованию авиационных происшествий России, председатель врачебно-летной экспертизы Беларуси и инженер инспекции по безопасности полетов Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси), которые совершали облет места крушения самолета российской авиакомпании S-Air, передает БЕЛТА.

«4 ноября в Минский отдел внутренних дел на воздушном транспорте от руководителя полетами РУП «Белаэронавигация» поступило сообщение о том, в 16.08 объявлена аварийная тревога в связи с вынужденной посадкой вертолета Ка-26. При облете места крушения произошло падение давления масла в двигателе вертолета. В 16:09 вертолет благополучно совершил посадку на поле, примыкающем к поселку Сокол Октябрьского района Минска. Пострадавших нет», — сообщили в УВДТ.