Вертолет Государственного пограничного комитета Беларуси разбился в лесополосе в Поставском районе. Погибли 5 человек

Крушение произошло в километре от белорусско-литовской границы, возле деревни Вилейты в Поставском районе Витебской области. Вертолет разбился ориентировочно в 15.45. Кроме двух членов экипажа на борту находилась съемочная группа телерадиовещательной организации «Союз», которая готовила специальный репортаж.

Воздушное судно производства французской компании «Еврокоптер» принадлежало Государственному пограничному комитету. Полет был плановый. Пограничники выполняли задание по охране границы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вертолет упал и загорелся. По словам очевидцев, издалека был виден сильный дым. Четыре машины МЧС сразу же выехали к месту катастрофы.

Как стало известно, тела трех погибших уже найдены. Сейчас здесь работает специальная комиссия. В Поставский район выехал председатель Госпогранкомитета Игорь Рачковский.



И вот что сообщили в погранкомитете Беларуси.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Сейчас работает специальная комиссия, проводятся все необходимые мероприятия, предусмотренные в таких случаях. Председатель Госпогранкомитета Игорь Рачковский прибыл на место происшествия.

Сейчас ведется работа по установлению фактов.

Информация поступила через дежурного. Там выполнял полет еще одни вертолет.