Версия теракта как причины взрыва в доме на юго-западе Москвы исключается

В Киеве разоблачили аферистов, работавших на рынке недвижимости

Сотрудники Госслужбы по борьбе с экономической преступностью украинской столицы обнаружили, что руководство одного из обществ с ограниченной ответственностью мошенническим путем завладело деньгами 23 человек на сумму 12,5 млн. гривен - это около 2,5 млн. долларов. Деньги они брали с начала этого года якобы для инвестирования строительства жилого дома. Однако до сих пор строительство так и не началось.