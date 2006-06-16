Версия теракта как причины взрыва в доме на юго-западе Москвы исключается
В результате бедствия погибли два человека, двое тяжело ранены, еще двоим - оказана медицинская помощь на месте. Пожар, начавшийся около половины седьмого утра 16 июня, в жилом пятиэтажном здании на Большой Внуковской улице стал следствием взрыва бытового газа. Очаг возгорания располагался на третьем этаже. Чтобы подобраться к нему, пожарным пришлось растаскивать рухнувшие бетонные блоки дома при помощи строительной техники. Сообщается, что накануне в доме велись работы по замене газового оборудования. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Версия теракта исключается.