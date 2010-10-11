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Венгрии грозит новая экологическая катастрофа

11 октября 2010 09:17
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В Венгрии на алюминиевом заводе продолжает разрушаться поврежденный резервуар с ядовитыми отходами.

Накануне на внешней стене хранилища инженеры обнаружили повреждения и трещины.

Специальные службы и добровольцы экстренно возводят новую дамбу, чтобы минимизировать возможные последствия аварии.

Напомним, техногенная катастрофа в Венгрии произошла неделю назад. Ядовитый поток всего за час затопил 3 населенных пункта. 7 человек погибли, около 150 получили отравления и химические ожоги. Тогда из резервуара вылилось около 700 тысяч кубометров ядовитых веществ.

В районе продолжаются работы по очистке территории. Евросоюз направил в Венгрию экспертную группу по борьбе с техногенными катастрофами.

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт # Экология

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