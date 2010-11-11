Венгерский яд по Дунаю добрался до Украины и Черного моря

Красный шлам, утечка которого произошла в результате техногенной катастрофы в Венгрии в начале октября, добрался до Черного моря.

По данным украинского научного центра экологии моря, в Черное море все-таки попал красный шлам из Венгрии. Однако, на водном пути к морю расположены два накопительных резервуара — так называемые «железные ворота». Значительная часть тяжелых металлов осела у них на дне, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на «Сегодня.ua».

По утверждениям экологов, основная часть химических веществ растворилась в большом количестве воды. Как утверждают эксперты, опасности для здоровья жителей региона нет. Уровень загрязнения повышен, но не до критического уровня.