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Велосипедист попал под колеса автомобиля на улице Семашко

25 июля 2018 19:39
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Новости Беларуси. Четыре колеса против двух. 25 июля утром на пешеходном переходе на улице Семашко велосипедист попал под машину,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Велосипедист попал под колеса автомобиля на улице Семашко-1

Двадцати восьмилетний водитель автомобиля двигался в направлении Уманской, а при повороте на Железнодорожную не уступил дорогу. Кстати, пострадавший переезжал улицу на зелёный свет. Молодой человек с травмами доставлен в больницу.

# ДТП # происшествия # Фотофакт

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