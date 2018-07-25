Велосипедист попал под колеса автомобиля на улице Семашко

Новости Беларуси. Четыре колеса против двух. 25 июля утром на пешеходном переходе на улице Семашко велосипедист попал под машину, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Двадцати восьмилетний водитель автомобиля двигался в направлении Уманской, а при повороте на Железнодорожную не уступил дорогу. Кстати, пострадавший переезжал улицу на зелёный свет. Молодой человек с травмами доставлен в больницу.