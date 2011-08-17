Великобритания первой среди западных стран испытала на себе новые технологии организации социальных кризисов

По четыре года тюремного заключения получили двое жителей графства Чешир. Это молодые люди 20-и и 22-х лет. Суд установил, что они призывали к погромам в социальной сети. Вынесенный приговор, заявляют в полиции, это, по сути, признание факта сильного влияния на общественное мнение социальных сетей. А главное – то, что они могут провоцировать на совершение таких преступлений.

Жители Англии:

Все это так грустно. Среди погромщиков были маленькие дети. Мальчик, который нападал на меня, учится еще в начальной школе. Шокирует, конечно. Я думал, что это должны быть люди постарше.

Водометы, возможно, пластиковые пули. И улицы обязательно должна патрулировать полиция. Я считаю, что только так можно остановить и предотвратить беспорядки.



Власти Британии не устают напоминать: любой разместивший в соцсетях призывы к противоправным действиям будет отвечать по всей строгости закона. Причем судьям рекомендовано прибегать к максимально суровым мерам наказания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Премьер-министр страны, встречаясь с полицейскими, подчеркнул, что все произошедшее стоит еще раз проанализировать и сделать правильные выводы по дальнейшей работе хранителей порядка. Вице-премьер настаивает также на доскональном изучении всех мнений.

Ник Клегг, заместитель премьер-министра Великобритании:

Мы будем настаивать на создании независимой комиссии и группы экспертов под таким же независимым председательством. Эта группа должна быть близка к власти и знать проблемы общества. Их расследование будет подчинено закону. И их голос будет авторитетным.



Вся страна собирает пожертвования для семей, которые лишились крова, а также бизнеса, который кормил их. Экстренно создается также экспертная группа для изучения проблем старых районов города. С призывами максимально помочь полиции в расследовании обращаются и родители погибших.

Тарик Джахан, отец убитого:

Я хотел бы воспользоваться возможностью и обратиться к свидетелям. Выйдите вперед и помогите полиции столько, насколько это только возможно. Спасибо всем, кто соболезнует нам сегодня.



Напомним, массовые беспорядки в Англии начались шестого августа в лондонском Тоттэнхеме. В погромы магазинов и столкновения с полицией переросла акция протеста, участники которой требовали расследования гибели местного жителя. В последующие три ночи беспорядки охватили и другие города. Сотни магазинов оказались разграбленными, погибли пять человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

При расследовании правоохранители пришли к единому мнению: координировались действия через сервис для обмена мгновенными сообщениями и социальные сети. И эксперты по всему миру также признали: Великобритания первой среди западных стран испытала на себе новые технологии организации социальных кризисов.

В Великобритании осуждены на 4 года тюрьмы организаторы уличных погромов