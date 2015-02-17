Великобритания: муж жестоко избил жену в первую брачную ночь, потому что не смог расстегнуть свадебное платье

Новости Великобритании. Рассеченная бровь, многочисленные ушибы и ссадины. Эти травмы 22-летняя Эми Доусон получила от своего супруга в первую брачную ночь.



Эми и Гэвин встречались несколько лет. Летом прошлого года пара решила узаконить отношения.

Праздничный день превратился в настоящий кошмар для Эми.

После банкета молодожены удалились в свою комнату. Эми попросила Гэвина помочь расстегнуть ее платье. Мужчина пришел в ярость из-за того, что застежка не поддавалась.

Он швырнул молодую жену на пол, после чего стал избивать.

На суде мужчина утверждал, что не помнит, как вел себя в первую брачную ночь, поскольку находился под действием наркотиков.

Эми Доусон:

Когда мы познакомились, он был нежным и заботливым. Когда он узнал, что я жду от него ребенка, то был просто в восторге. С этого момента все изменилось. Гэвин стал контролировать меня и манипулировать мной. Когда он набросился на меня в нашу первую брачную ночь, я думала, что умру. После нападения он вышел из комнаты, и тут я попыталась бежать, он вернулся и продолжил избивать меня. В конце концов, я изо всех сил рванулась и побежала к швейцару гостиницы, он и вызвал полицию.

Женщина, не раздумывая, подала на развод с Гэвином. Суд запретил мужчине видеться с бывшей женой и обязал выплатить штраф за моральный ущерб.

Оскорбления, унижения, угрозы и избиения.

Сталкиваясь с этим на улице, на работе или даже на собственной кухне, белорусские женщины, как правило, не идут жаловаться.

Одни не хотят выносить сор из избы, другие винят во всем только себя, пытаются перевоспитать домашнего агрессора. Но, в основном, просто не верят, что им помогут, или просто боятся себя опозорить. Так есть ли средство от насилия? И как распознать будущего домашнего тирана? Ответы на эти и другие вопросы пытались искать в программе «Поговорим» (смотрите видео).