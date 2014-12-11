Прямой эфир

Ведущий загорелся в прямом эфире шоу

11 декабря 2014 19:04
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Новости Бразилии. Инцидент произошел в эфире одного из бразильских телевизионных шоу.

Фокусник, приглашенный в программу, показывал различные трюки. Луис Рикардо, ведущий программы, решил попробовать самостоятельно выдуть столб пламени. Когда он вдохнул пламя, у него прямо во рту загорелись остатки керосина, а затем пламя перекинулось на костюм.

Чтобы ликвидировать пламя, пришлось воспользоваться огнетушителем.

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# происшествия # Несчастный случай # Луис Рикардо

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