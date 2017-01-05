Вблизи деревни Самохваловичи маршрутка съехала в кювет: есть пострадавшие

Новости Беларуси. Движение на дорогах области до обеда четверга нормализовалось. Снег прекратился. Однако на смену осадкам, в регион пришли морозы.
К выходным столбики термометра могут опуститься ночью до минус 25.
Автоинспекторы советуют водителям отказаться от дальних поездок.
А если все же изменить планы невозможно, позаботиться о исправность машины и быть максимально осторожными.
На дорогах скользко. Невнимательность и большая скорость могут прывести к аварии. Так, в Пристоличье, вблизи деревни Самохваловичи,
41-летний автолюбитель за рулем маршрутного такси не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
Происшествие случилось на трассе Смолевичи-Самохваловичи-Негорелое. В результате аварии пострадали четыре пассажира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.