Вблизи деревни Самохваловичи маршрутка съехала в кювет: есть пострадавшие

Новости Беларуси. Движение на дорогах области до обеда четверга нормализовалось. Снег прекратился. Однако на смену осадкам, в регион пришли морозы.

К выходным столбики термометра могут опуститься ночью до минус 25.

Автоинспекторы советуют водителям отказаться от дальних поездок.

А если все же изменить планы невозможно, позаботиться о исправность машины и быть максимально осторожными.

На дорогах скользко. Невнимательность и большая скорость могут прывести к аварии. Так, в Пристоличье, вблизи деревни Самохваловичи,

41-летний автолюбитель за рулем маршрутного такси не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Происшествие случилось на трассе Смолевичи-Самохваловичи-Негорелое. В результате аварии пострадали четыре пассажира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.